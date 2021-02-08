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https://racurs.ua/n150115-nabu-prodoljaet-perepisyvatsya-s-venediktovoy-po-delu-tatarova-dokument.html

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Дело Татарова в третий раз пытается вернуть Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).

НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) снова обратились к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой с постановлением о том, что дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова должны расследовать они. Соответствующее постановление в Офис генпрокурора отправлено 8 февраля.

В НАБУ объяснили, что изменение подозрения экс-нардепу Максиму Микитасю не влияет на то, что детективы не должны расследовать это дело.

По словам пресс-службы, расследовать дело по измененному подозрению по ст. 384 УК должен тот орган, который расследовал производство, от которого происходит дело.

Поскольку экспертиза, по результатам проведения которой выдано заведомо ложное заключение эксперта, осуществлялась в уголовном производстве по факту совершения уголовного преступления подследственного НАБУ, именно Национальное бюро является надлежащим органом досудебного расследования, даже после изменения правовой квалификации деяния ч. 3 ст. 369 на ч. 2 ст. 384 УК Украины, — заявили в ведомстве.

Ранее заместитель генпрокурора Алексей Симоненко забрал у НАБУ и САП дело Татарова во исполнение решение Печерского суда и передал его в Службу безопасности Украины. В то же время САП подала жалобу на такое решение и апелляционная палата ВАКС ее рассматривает.

НАБУ и САП заочно сообщили Татарову о подозрении — ему направили повестку о вызове в НАБУ, по которой он явился и получил подозрение лично.

Позже НАБУ и САП подали в суд ходатайство об избрании меры пресечения Татарову в виде содержания под стражей с альтернативой 10 млн грн залога.