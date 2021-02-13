Как будет проходить вакцинация от коронавируса, детали раскрыли у Зеленского

Вакцинация. Фото: Istock

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Вакцинация от коронавируса в Украине начнется уже 15 февраля. По словам заместителя главы Офиса Зеленского Кирилла Тимошенко, логистика доставки вакцины в регионы Украины полностью налажена.

Он заявил, что уже просчитаны все этапы доставки, начиная с прибытия самолета с препаратом и его доставкой в регионы и заканчивая двухэтапной вакцинацией первой группы населения. Об этом он заявил в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера».

Заместитель главы ОП заявил, что вакцина разных производителей будет храниться на разных складах, поскольку различные вакцины имеют разные условия для хранения. Если речь идет о вакцине производителя Pfizer, то в регионы направят количество препарата на пять дней, так как именно пять дней вакцина может храниться при температуре выше −70 мороза.

Для вакцинации населения вернут 600 мобильных групп, которые будут заниматься именно вакцинацией. Они сформированы на базе семейных врачей. На первом этапе будут вакцинировать медиков, работающих с больными коронавирусом. Поэтому мобильные группы будут приезжать в больницы и делать прививки персоналу.

Они будут ездить 20 дней, ведь срок между первой вакцинацией и второй — именно 20 дней. Все рассчитано так, чтобы они по области объезжали за 20 дней всех людей, которых должны вакцинировать, а дальше та же группа едет и проводит вторую вакцинацию, — сообщил он.



Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что на первом этапе вакцинации планируют привить более 360 тыс. граждан, в частности это медицинские работники профильных коронавирусных больниц, работники лабораторий, экстренной медицинской помощи, социальной сферы.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцина от коронавируса, разработанная шведско-британской фармацевтической компанией AstraZeneca, может поступить в Украину первой. Пока еще уточняются бюрократические моменты по поставкам в Украину вакцины Pfizer, которую наше государство должно бесплатно получить в рамках глобальной инициативы COVAX — 117 тыс. доз.