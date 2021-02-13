Дівчинка та тварини. Фото: Радіо Свобода

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Ракурс

Школярка з села на Львівщині стала зіркою платформи YouTube (Ютуб) після того, як користувачі української частини соцмережі Twitter допомогли дитині знайти тисячі підписників на її канал «Природа ТВ».

Причиною спалаху популярності стало зворушливе оголошення на стовпі, де невідомий автор дитячим почерком просив підписатися на його канал. Про це повідомляє «Радіо Свобода».





Головними героями коротких відео 10-річної школярки є котик Пушинка, папуга Кеша, чотири курки — Біла, Коні, Мері, Конюшина, а ще рибка Карась. Дівчинка нічого не коментує на своєму каналі «Природа ТВ», та не з’являється у кадрі, а також відмовилася від коментарів та фотографування через скромність.





Авторка каналу вважає, що популярними є її тваринки, а не вона сама. Зауважимо, що ще на початку січня у дитини на каналі було лише дев’ять підписників. Вона поділилась із батьками ідеєю, що хоче написати оголошення із закликом підписатись на її канал «Природа ТВ», щоб збільшити число переглядів бодай до тисячі. Тато зголосився їй допомогти та вони розвішали в селі чотири повідомлення на стовпах.

На другий день трьох оголошень вже не було. Залишилось біля пошти і досі там висить. Я і дружина не дуже вірили, що це спрацює. Але підтримали її задум, бажання і віру, що щось можна змінити. Дітям треба допомагати у мінімальних справах, чим вони цікавляться і захоплюються. І раптом 8−11 лютого на нас інформація навалилась, як снігова лавина, — говорить тато дівчинки Василь Хімка.

Реклама добрих людей, як кажуть батьки, спрацювала через місяць. І не випадково, а тому що оголошення побачила їхня односельчанка Софія Медвідь. Жінку розчулило таке миле повідомлення, вона вирішила сфотографувати його та поділитися у Twitter. Протягом двох годин, після того, як Софія Медвідь поширила посилання на відеоканал із фотографією оголошення, з 16 підписників стало понад 200. За чотири дні набралося, вже понад 26 тис.

Зранку мене Віталіна розбудила і каже, що у неї тисяча підписників і що спрацювала реклама. Я спершу не повірила. Пішли подивились і ми були шоковані. Раділи і радіємо за неї. Думаю, що має шанс створити гарний канал. У неї багато ідей, але контролюватиму, що пише, що знімає. Бо інтернет не дуже безпечний для дітей, — заявила мама дівчинки.

Популярністю користуються відео Віталіни — «Кіт бавиться шнурком» і «Кіт побився з курочкою». Користувачі залишають численні коментарі.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що найпопулярнішим відео на сервісі YouTube став кліп на дитячу пісеньку Baby Shark. Його переглянули вже 7,05 млрд разів, що більше, ніж попередній рекорд — кліп Despacito Луїса Фонса і Дедді Янки, який подивилися 7,03 млрд разів.