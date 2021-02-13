Девочка и животные. Фото: Радио Свобода

https://racurs.ua/n150382-prosnulas-zvezdoy-shkolnica-iz-sela-na-lvovschine-rastrogala-originalnoy-reklamoy-svoego-kanala.html

Ракурс

Школьница из села на Львовщине стала звездой платформы YouTube (Ютуб) после того, как пользователи украинской части соцсети Twitter помогли ребенку найти тысячи подписчиков на ее канал «Природа ТВ».

Причиной вспышки популярности стало трогательное объявление на столбе, где неизвестный автор детским почерком просил подписаться на его канал. Об этом сообщает «Радио Свобода».







Главными героями коротких видео 10-летней школьницы являются котик Пушинка, попугай Кеша, четыре курицы — Белая, Кони, Мэри, Клевер, а еще рыбка Карась. Девочка ничего не комментирует на своем канале «Природа ТВ», не попадает в кадр, а также отказалась от комментариев журналистам из-за скромности.

Автор канала считает, что популярны ее животные, а не она сама. Отметим, что еще в начале января у ребенка на канале было всего девять подписчиков. Она поделилась с родителями идеей, что хочет написать объявление с призывом подписаться на ее канал «Природа ТВ», чтобы увеличить число просмотров хотя бы до тысячи. Папа согласился ей помочь, и они развесили в селе четыре объявления на столбах. На второй день трех объявлений уже не было. Осталось одно возле почты, которое до сих пор там висит.

Я и жена не очень верили, что это сработает. Но поддержали ее замысел, желание и веру, что что-то можно изменить. Детям надо помогать в том, чем они интересуются и чем восхищаются. И вдруг 8−11 февраля на нас информация свалилась, как снежный ком, — говорит папа девочки Василий Химка.

Реклама добрых людей, как говорят родители, сработала спустя месяц. И не случайно, а потому что объявление заметила их односельчанка София Медведь. Женщину растрогало такое милое сообщение, она решила сфотографировать его и поделиться в Twitter. В течение двух часов, после того, как София Медведь распространила ссылку на видеоканал с фотографией объявления, количество подписчиков выросло с 16 до 200. За четыре дня набралось уже более 26 тыс.

Утром меня Виталина разбудила и говорит, что у нее тысяча подписчиков, значит сработала реклама. Я сначала не поверила. Пошли посмотрели и мы были шокированы. Радовались и радуемся за нее. Думаю, что есть шанс создать хороший канал. У нее много идей, но нужно контролировать, что пишет, что снимает. Потому что интернет не очень безопасный для детей, — заявила мама девочки.

Популярностью пользуются видео Виталины — «Кот играет шнурком» и «Кот подрался с курочкой». Пользователи оставляют многочисленные комментарии.

Напомним, ранее мы сообщали, что самым популярным видео на сервисе YouTube стал клип на детскую песенку Baby Shark. Его просмотрели уже 7,05 млрд раз, что больше, чем предыдущий рекорд — клип Despacito Луиса Фонса и Дэдди Янки, который посмотрели 7,03 млрд раз.