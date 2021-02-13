Коронавирус возвращается — новых случаев стало больше (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n150383-koronavirus-vozvraschaetsya-novyh-sluchaev-stalo-bolshe-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине ненадолго отступил, но в последние дни количество новых случаев резко увеличилось. Так, за минувшие сутки, 12 февраля, вирус был обнаружен у 5 тыс. 189 граждан.
Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 1 млн 268 тыс. 49 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 6 тыс. 144 человек, а в целом уже выздоровели 1 млн 112 тыс. 299 человек. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.
Умерли от болезни 111 человек. Общее число жертв составляет 24 тыс. 285 человека. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии обнаружили 1 млн 384 тыс. 79.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области (668 новых больных), Закарпатской области (485 инфицированных), Черновицкой области (384 заражений), Винницкой области (365 случаев).
Динамика распространения коронавируса в регионах такова:
- г. Киев — 320 случаев;
- Винницкая область — 365 случаев;
- Волынская область — 112 случаев;
- Днепропетровская область — 173 случая;
- Донецкая область — 140 случаев;
- Житомирская область — 234 случая;
- Закарпатская область — 485 случаев;
- Запорожская область — 136 случаев;
- Ивано-Франковская область — 668 случаев;
- Киевская область — 265 случаев;
- Кировоградская область — 34 случая;
- Луганская область — 55 случаев;
- Львовская область — 329 случаев;
- Николаевская область — 79 случаев;
- Одесская область — 183 случая;
- Полтавская область — 137 случаев;
- Ровенская область — 114 случаев;
- Сумская область — 130 случаев;
- Тернопольская область — 135 случаев;
- Харьковская область — 289 случаев;
- Херсонская область — 23 случая;
- Хмельницкая область — 127 случаев;
- Черкасская область — 164 случая;
- Черновицкая область — 384 случая;
- Черниговская область — 101 случай.
Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется уже 15 февраля. По словам заместителя главы Офиса Зеленского Кирилла Тимошенко, логистика доставки вакцины в регионы Украины полностью готова.
Он заявил, что уже просчитаны все этапы доставки, начиная с прибытия самолета с препаратом и его доставкой в регионы и заканчивая двухэтапной вакцинацией первой группы населения.