Коронавирус в регионах. Фото: Telegram

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Ракурс

Коронавирус в Украине ненадолго отступил, но в последние дни количество новых случаев резко увеличилось. Так, за минувшие сутки, 12 февраля, вирус был обнаружен у 5 тыс. 189 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 1 млн 268 тыс. 49 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 6 тыс. 144 человек, а в целом уже выздоровели 1 млн 112 тыс. 299 человек. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Умерли от болезни 111 человек. Общее число жертв составляет 24 тыс. 285 человека. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии обнаружили 1 млн 384 тыс. 79.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области (668 новых больных), Закарпатской области (485 инфицированных), Черновицкой области (384 заражений), Винницкой области (365 случаев).

Динамика распространения коронавируса в регионах такова:

г. Киев — 320 случаев;

Винницкая область — 365 случаев;

Волынская область — 112 случаев;

Днепропетровская область — 173 случая;

Донецкая область — 140 случаев;

Житомирская область — 234 случая;

Закарпатская область — 485 случаев;

Запорожская область — 136 случаев;

Ивано-Франковская область — 668 случаев;

Киевская область — 265 случаев;

Кировоградская область — 34 случая;

Луганская область — 55 случаев;

Львовская область — 329 случаев;

Николаевская область — 79 случаев;

Одесская область — 183 случая;

Полтавская область — 137 случаев;

Ровенская область — 114 случаев;

Сумская область — 130 случаев;

Тернопольская область — 135 случаев;

Харьковская область — 289 случаев;

Херсонская область — 23 случая;

Хмельницкая область — 127 случаев;

Черкасская область — 164 случая;

Черновицкая область — 384 случая;

Черниговская область — 101 случай.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется уже 15 февраля. По словам заместителя главы Офиса Зеленского Кирилла Тимошенко, логистика доставки вакцины в регионы Украины полностью готова.

Он заявил, что уже просчитаны все этапы доставки, начиная с прибытия самолета с препаратом и его доставкой в регионы и заканчивая двухэтапной вакцинацией первой группы населения.