Вітаміни. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n150386-vitaminy-vid-koronavirusu-ne-tilky-ne-likuut-a-y-mojut-zavdaty-shkody.html

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Вітаміни від коронавірусу призначалися більшості коронавірусних пацієнтів, оскільки мусили були стимулювати імунітет. Вчені з’ясували, що лікування коронавірусу вітаміном С і цинком є неефективним, і може навіть завдати шкоди організму.

Приймання такої терапії не скорочує час хвороби. Про це йдеться в науковій статті, опублікованій у журналі JAMA Network Open.

Повідомляється, що вчені провели експеримент, у якому розділили 214 піддослідних на чотири групи. Три з них отримували зазначені добавки окремо або разом, а четверта група отримувала звичайний догляд, включно з відпочинком та жарознижувальними препаратами.

З’ясувалося, що високі дози глюконату цинку, аскорбінової кислоти (вітаміну С) або обох добавок не зменшували симптомів коронавірусу. Водночас в групах, які отримували добавки, була зафіксована низка побічних ефектів від занадто великих доз препаратів. Так, у пацієнтів спостерігалася нудота й діарея.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вітаміни від коронавірусу вживати здоровим людям не потрібно, вважають у Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ), проте вітаміни D і С, а також цинк мають вирішальне значення для функціонування імунної системи, і відіграють життєво важливу роль у зміцненні здоров’я.

Усі мікроелементи здорова людина має отримувати з їжею, але в разі нестачі вітамінів або поганого засвоєння, варто вживати аптечні вітаміни в таблетках.