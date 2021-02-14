Радник Єрмака Тимофій Милованов. Фото: Лига.Нет

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Провал переговорів із Міжнародним валютним фондом про надання чергового траншу на Банковій покладають саме на іноземних кредиторів.

Радник керівника Офісу президента Андрія Єрмака Тимофій Милованов 14 лютого опублікував фото із зустрічі зі наслідним принцом ОАЕ і написав, що йому пощастило там бути. Фото з’явилося на сторінці Милованова в Facebook.

Він дав завдання своїй команді збільшити товарообіг і інвестиції в агро з Україною в 10 разів за кілька років, тобто, довести до 2 млрд дол. на рік, — підписав вінзнімок.

У коментарях один із користувачів написав, що українська влада «з МВФ об***ся, треба хоч якось компенсувати». Натомість Милованов відповів, що «МВФ об***вся, а не Україна».

Напередодні Милованов заявляв, що ситуація у переговорах з МВФ «контрольована», а влада робить все можливе для «досягнення домовленостей» з Міжнародним валютним фондом.

Нагадаємо, 13 лютого місія МВФ безрезультатно завершила роботу в Україні. Представники МВФ заявляють, що для завершення першого перегляду програми потрібен більший прогрес. Це означає, що найближчим часом Україна не отримає транш від фонду.

Раніше повідомлялося, що транш Міжнародного валютного фонду на суму 2,2 млрд дол. отримає Україна у 2021 році.