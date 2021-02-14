Шукати інопланетян за запахом запропонували в NASA. Фото: profile.ru

https://racurs.ua/ua/n150428-shukaty-inoplanetyan-za-zapahom-zaproponuvaly-v-nasa.html

Ракурс

Пошук позаземних цивілізацій дослідники Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США хочуть почати за допомогою запаху.

Вчені не виключають, що нова методика NASA дозволить довести, що ми не самотні у Всесвіті. «Винюхати» інопланетян хочуть по вироблюваних ними хімічних сполуках. Ідея будується на тому, що в процесі життєдіяльності технологічно розвинені цивілізації будуть виробляти багато парникових газів. Саме забруднення повітря може виступати ключовим моментом, що свідчить про виявлення прибульців. Про це 14 лютого повідомляє 4PDA.

Зазначається, що в основу експериментів ляже діоксид азоту, оскільки саме цей газ виступає в якості побічного продукту спалювання викопного палива на електростанціях або двигунах машин на Землі. Однак науковці можуть зіштовхнутися з проблемою такої «нюхальної» технології, а саме — присутністю на інших планетах діоксиду азоту природного походження. Дослідники планують створити алгоритм, здатний моделювати «необхідну» кількість парникового газу на тій чи іншій екзопланеті.

Нагадаємо, в листопаді 2020 року в Японії помітили гігантську яскраву кулю, яка на мить «спалахнула» у нічному небі над Токіо. Політ «вогняної кулі» супроводжував сильний гуркіт.