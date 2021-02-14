Искать инопланетян по запаху предложили в NASA. Фото: profile.ru

https://racurs.ua/n150428-iskat-inoplanetyan-po-zapahu-predlojili-v-nasa.html

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Поиск внеземных цивилизаций исследователи Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США хотят начать с помощью запаха.

Ученые не исключают, что новая методика NASA позволит доказать, что мы не одиноки во Вселенной. «Вынюхать» инопланетян хотят по производимым ими химическим соединениям. Идея строится на том, что в процессе жизнедеятельности технологически развитые цивилизации будут производить много парниковых газов. Само загрязнение воздуха может выступать ключевым моментом, свидетельствующим об обнаружении пришельцев. Об этом 14 февраля сообщает 4PDA.

Отмечается, что в основу экспериментов ляжет диоксид азота, поскольку именно этот газ выступает в качестве побочного продукта сжигания ископаемого топлива на электростанциях или двигателях машин на Земле. Однако ученые могут столкнуться с проблемой такой «нюхательной» технологии, а именно — присутствием на других планетах диоксида азота природного происхождения. Исследователи планируют создать алгоритм, способный моделировать «необходимое» количество парникового газа на той или иной экзопланете.

Напомним, в ноябре 2020 года в Японии заметили гигантский яркий шар, который на мгновение «вспыхнул» в ночном небе над Токио. Полет «огненного шара» сопровождал сильный грохот.