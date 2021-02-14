Ледяная буря в штате Орегон. Фото: Philip Baylon в Twitter

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Ракурс

Ледяной шторм наделал бедствия в американском штате Орегон.

В субботу, 13 февраля, ледяная буря накрыла северо-запад Тихого океана льдом и снегом, оставив без электричества более 270 тыс. жителей Орегона, а также затруднив передвижение по региону. Также в штате наблюдаются проблемы с транспортом. Учитывая экстремальные условия, губернатор Орегона Кейт Браун объявила чрезвычайное положение в штате. Об этом сообщает АР.

Отмечается, что зимние штормы и сильные холода коснулись большей части западных частей США. Многие покрытые льдом деревья валились под тяжестью, падая на линии электропередач.

В Национальной службе погоды заявили, что штаты Орегон, Вашингтон и Айдахо должны подготовиться к сложным погодным условиям, поскольку несколько ближайших суток на территории этих регионов погода сильно ухудшится.

Напомним, в штате Техас из-за обледенения автодороги произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие — столкнулись 133 автомобиля. В результате аварии по меньшей мере шесть человек погибли и 65 пострадали.