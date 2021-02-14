Подрыв военных на Донбассе расследует ГБР. Фото: misto.vn.ua

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Государственное бюро расследований взялось за дело о гибели трех украинских военных на Донбассе, которые 14 февраля подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

По факту события открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 425 (небрежное отношение военного служебного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения) Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, сегодня, 14 февраля, около 10.00 в районе Новолуганского при перемещении с целью проверки несения службы и изменения военнослужащих на огневых позициях, в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погибли трое военных, — отметили в Бюро.

Сейчас на месте трагедии работает следственно-оперативная группа ГБР в Краматорске и Главного следственного управления Государственного бюро расследований.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны Андрею Тарану и главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку срочно прибыть в зону проведения Операции объединенных сил, провести расследование и установить все обстоятельства гибели трех украинских военнослужащих, которые подорвались на взрывном устройстве.