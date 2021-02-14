Новини
  1. Новини
  2. Юридичні новини
  3. Новина
Ракурс
Підрив військових на Донбасі розслідує ДБР. Фото: misto.vn.ua

ДБР відкрило провадження через підрив бійців ЗСУ на Донбасі (ФОТО)

14 лют 2021, 19:38
999

Державне бюро розслідувань взялося за справу про загибель трьох українських військових на Донбасі, які 14 лютого підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

За фактом події відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 (недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім військового положення) Кримінального кодексу України. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

За попередньою інформацією, сьогодні, 14 лютого, близько 10.00 в районі Новолуганского при переміщенні з метою перевірки несення служби і зміни військовослужбовців на вогневих позиціях в результаті підриву на невстановленому вибуховий пристрій загинуло троє військових, — зазначили в Бюро.

Наразі на місці трагедії працює слідчо-оперативна група ДБР в Краматорську і Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

Підрив військових на Донбасі розслідує ДБР. Фото: ДБР

Підрив військових на Донбасі розслідує ДБР. Фото: ДБР


Підрив військових на Донбасі розслідує ДБР. Фото: ДБР

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив міністру оборони Андрію Тарану та головнокомандувачу Збройних сил України Руслану Хомчаку терміново прибути в зону проведення Операції об'єднаних сил, провести розслідування й встановити всі обставини загибелі трьох українських військовослужбовців, які підірвалися на вибуховому пристрої.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів