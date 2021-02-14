ДБР відкрило провадження через підрив бійців ЗСУ на Донбасі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n150426-dbr-vidkrylo-provadjennya-cherez-pidryv-biyciv-zsu-na-donbasi-foto.htmlРакурс
Державне бюро розслідувань взялося за справу про загибель трьох українських військових на Донбасі, які 14 лютого підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.
За фактом події відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 (недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім військового положення) Кримінального кодексу України. Про це повідомляє прес-служба ДБР.
За попередньою інформацією, сьогодні, 14 лютого, близько 10.00 в районі Новолуганского при переміщенні з метою перевірки несення служби і зміни військовослужбовців на вогневих позиціях в результаті підриву на невстановленому вибуховий пристрій загинуло троє військових, — зазначили в Бюро.
Наразі на місці трагедії працює слідчо-оперативна група ДБР в Краматорську і Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив міністру оборони Андрію Тарану та головнокомандувачу Збройних сил України Руслану Хомчаку терміново прибути в зону проведення Операції об'єднаних сил, провести розслідування й встановити всі обставини загибелі трьох українських військовослужбовців, які підірвалися на вибуховому пристрої.