Водорості в Тихому океані з космосу схожі на Полярне сяйво. Фото: 4pda

https://racurs.ua/ua/n150425-vodorosti-v-tyhomu-okeani-z-kosmosu-shoji-na-polyarne-syayvo-foto.html

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Ефект Полярного сяйва виявили у Тихому океані. Супутник Європейського космічного агентства відобразив гігантську масу бірюзових водоростей, які з орбіти цілком можна прийняти за Північне сяйво.

Науковці, які займаються відстеженням появи гігантських плям в океані стверджують, що ефект цього оптичного явище виникає через бурхливе цвітіння водоростей. Саме фото було зроблене супутниками місії Copernicus Sentinel-2 в 2019 році біля берегів японського острова Хоккайдо, однак опублікували його лише зараз. Про це повідомляє 4PDA із посиланням на дослідників ESA.

Як зазначають вчені, водорості масово цвітуть через глобальне потепління, а це може призвести у майбутньому до нестачі кисню у воді й у кінцевому результаті — до загибелі мешканців океану. Оцінити роль гігантських плям в Тихому океані складно, адже водорості активно поглинають вуглекислий газ. Фахівці наголошують на необхідності постійного моніторингу ситуації.

Розміри гігантського плями з водоростей вражають, адже в найширшій точці воно досягає 500 км. Саме тому подібне явище можна прийняти за Полярне сяйво. А різниця температур в результаті змішання холодного і теплого течій робить знімок ще більш дивовижним.

Нагадаємо, науковці спрогнозували, що новий океан може з’явитися в східній частині Африки через 5−10 млн років. Він може сформуватися внаслідок тектонічного розлому, який намітився в 2005 році в Афарській улоговині в пустелі на території Ефіопії.