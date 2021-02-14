На дорогах п’яти областей обмежили рух. Скріншот з відео

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Ракурс

Рух автомобільного транспорту через сильні хуртовини обмежили в п’яти областях України.

Із наслідками негоди на українських дорогах борються майже 1 тис. 500 осіб та 1 тис. 220 одиниць техніки «Укравтодору». Техніка ДСНС за добу вивільнила із снігових заметів 1 тис. 50 транспортних засобів, у тому числі 26 карет швидкої допомоги та 12 автобусів. Про це 14 лютого повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У Волинській області габаритний транспорт та вантажівки не пускають на автодороги Т-18−02 Маюничи-Шклинь (ділянка Торчин-Шклинь), Т-03−02 Їжа-Козин (ділянка Володимир-Волинський-Павлівка) і Т-03−05 Нововолинськ-Михайлівка (ділянка Павлівка-Локачі).

На Прикарпатті рух вантажівок та великогабаритного транспорту заборонили на автошляхах Р-24 Татарів-Кам'янець-Подільський (ділянка Коломия-Городенка) та Р-20 Снятин-Тязів (ділянка Снятин-Городенка).

На Львівщині ввели обмеження руху великовагових та великогабаритних транспортних засобів на автодорогах місцевого значення у межах області.

У Рівненській області обмежили рух усіх транспортних засобів, крім спецтехніки, яка ліквідовує наслідки снігопадів на автодорогах державного значення в межах області.

На Хмельниччині обмежили рух транспортних засобів загального користування та вантажівок на автодорогах загального користування:

Т-18−04 Корець-Славута-Антоніни;

Т-20−12 Ланівці-Лисогірка-Теофіполь;

Т-23−01 Билогирья — Р26;

Т-23−02 Чернеливка-Городок-Смотрич;

Т-23−06 Шепетівка-Старокостянтинів;

Т-23−12 Гусятин-Городок;

Т-23−14 Теофіполь-Красилів-Н03;

Т-23−18 Старий Остропіль-Волковинці;

Т-23−21 Ярмолинці-Кам'янець-Подільський.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що 15 лютого сніг очікується в низці західних областей України. На решті території обіцяли хмарність.