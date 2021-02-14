На дорогах пяти областей ограничили движение. Скриншот с видео

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Движение автомобильного транспорта из-за сильных метелей ограничили в пяти областях Украины.

С последствиями непогоды на украинских дорогах борются почти 1 тыс. 500 человек и 1 тыс. 220 единиц техники «Укравтодора». Техника ГСЧС за сутки высвободила из снежных заносов 1 тыс. 50 транспортных средств, в том числе 26 карет скорой помощи и 12 автобусов. Об этом 14 февраля сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В Волынской области габаритный транспорт и грузовики не пускают на автодороги Т-18−02 Маюничи-Шклинь (участок Торчин-Шклинь), Т-03−02 Пища-Козин (участок Владимир-Волынский-Павловка) и Т-03−05 Нововолынск-Михайловка (участок Павловка-Локачи).

На Прикарпатье движение грузовиков и крупногабаритного транспорта запретили на автодорогах Р-24 Татаров-Каменец-Подольский (участок Коломыя-Городенка) и Р-20 Снятин-Тязив (участок Снятин-Городенка).

На Львовщине ввели ограничения движения тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств на автодорогах местного значения в пределах области.

В Ровенской области ограничили движение всех транспортных средств, кроме спецтехники, которая ликвидирует последствия снегопадов на автодорогах государственного значения в пределах области.

На Хмельнитчине ограничили движение транспортных средств общего пользования и грузовиков на автодорогах общего пользования:

Т-18−04 Корец-Славута-Антонины;

Т-20−12 Лановцы-Лисогорка-Теофиполь;

Т-23−01 Билогирья — Р26;

Т-23−02 Чернеливка-Городок-Смотрич;

Т-23−06 Шепетовка-Староконстантинов;

Т-23−12 Гусятин-Городок;

Т-23−14 Теофиполь-Красилов-Н03;

Т-23−18 Старый Острополь-Волковинцы;

Т-23−21 Ярмолинцы-Каменец-Подольский.

Напомним, синоптики обещали, что 15 февраля снег ожидается в ряде западных областей Украины. На остальной территории обещали облачность.