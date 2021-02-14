Подозреваемого в убийстве Амины Окуевой отпустили из-под стражи. Фото: apostrophe.ua

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Подозреваемого в убийстве добровольца Амины Окуевой Игоря Редькина отпустили из-под стражи.

Апелляционный суд изменил меру пресечения Редькину на домашний арест. Кроме того, служители Фемиды отпустили из-под стражи и других членов группы Редькина, которых подозревают в причастности к ряду других заказных убийств. В конце января 2021 года Редькину продлили срок меры пресечения еще на 60 суток. Об этом 14 февраля сообщает «Громадське» со ссылкой на прокуратуру Киевской области.

Как известно, одним из подозреваемых в убийстве Окуевой следствие считает уроженца Дагестана Игоря Редькина. Правоохранители утверждают, что его ДНК обнаружили на оружии, из которого стреляли в Окуеву.

Доброволец Амина Окуева была убита 30 октября 2017 года на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской области. На нее было совершено вооруженное нападение, когда она находилась в автомобиле. Ее муж Адам Осмаев получил ранение.

Напомним, правоохранители считают, что предполагаемый организатор убийства Окуевой — выходец из Чечни Салах Хумаидов. Его подозревают в организации убийства, покушении на совершение преступления, а также в умышленном убийстве. По данным следствия, он подыскивал исполнителей убийства среди украинцев, они же в дальнейшем расстреляли автомобиль Амины Окуевой и ее мужа Адама Осмаева.