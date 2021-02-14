Підозрюваного у вбивстві Аміни Окуєвої відпустили з-під варти. Фото: apostrophe.ua

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Підозрюваного у вбивстві добровольця Аміни Окуєвої Ігоря Редькіна відпустили з-під варти.

Апеляційний суд змінив запобіжний захід Редькіну на домашній арешт. Крівм того, служителі Феміди відпустили з-під варти й інших членів групи Редькіна, яких підозрюють у причетності до низки інших замовних вбивств. Наприкінці січня 2021 року Редькіну продовжили термін запобіжного заходу ще на 60 діб. Про це 14 лютого повідомляє «Громадське» з посиланням на прокуратуру Київської області.

Як відомо, одним із підозрюваних у вбивстві Окуєвої слідство вважає уродженця Дагестану Ігоря Редькіна. Правоохоронці стверджують, що його ДНК виявили на зброї, з якої стріляли в Окуєву.

Доброволець Аміна Окуєва була вбита 30 жовтня 2017 року на залізничному переїзді біля селища Глеваха Київської області. На неї був скоєний збройний напад, коли вона перебувала в автомобілі. Її чоловік Адам Осмаєв дістав поранення.

Нагадаємо, правоохоронці вважають, що ймовірний організатор вбивства Окуєвої — виходець із Чечні Салах Хумаідов. Його підозрюють в організації вбивства, замаху на вчинення злочину, а також в умисному вбивстві. За даними слідства, він підшукував виконавців вбивства серед українців, вони ж у подальшому розстріляли автомобіль Аміни Окуєвої та її чоловіка Адама Осмаєва.