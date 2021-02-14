Іменний гіперкар Bugatti Chiron. Фото: Cnet

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Ракурс

Іменний гіперкар Bugatti Chiron Sport подарував чоловік своїй дружині на День святого Валентина.

Спецверсія автомобіля Alice отримала унікальний біло-рожевий колір та салон у пастельних тонах зі шкіри Gris Rafale. На підголівниках вишите ім’я Alice, аналогічні написи продубльовані й на порогах. Гіперкар був створений в єдиному екземплярі за спецзамовленням. Про це повідомляє видання Cnet.

Генеральний директор британського дилера Bugatti не розкрив таємницю про те, хто така Alice. Зазначається, що унікальне авто обійшлося замовнику щонайменше в 3 млн євро.

Нагадаємо, дизайн-студія YasidDESIGN із Лондона створила ліфтований гіперкар Bugatti Divo (Бугатті Діво) з найбільш агресивним дизайном. Автомобіль підготували до виходу серіалу «Комендантська година».