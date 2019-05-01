Bugatti Divo розробили британські фахівці. Фото: YasidDESIGN в Instagram

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Ліфтований гіперкар Bugatti Divo (Бугатті Діво) з найбільш агресивним дизайном створила дизайн-студія YasidDESIGN із Лондона.

Автомобіль підготували до виходу серіалу «Комендантська година» (Curfew), який виходить на британському телеканалі Sky One. Художник, який працював над авто стверджує, що саме так могла б виглядати машина за часів апокаліпсису. Рендер авто опублікували на сторінці YasidDESIGN в Instagram.

У серіалі розповідається про те, як невідомий вірус вражає населення Землі, і для захисту населення уряд встановлює комендантську годину і створює спеціальні карантинні зони для його порушників. Мешканці планети можуть взяти участь у щорічних нелегальних перегонах, головним призом в яких є притулок на острові, вільному від вірусу. Bugatti Divo створили саме для зйомок у цьому серіалі.

Реальний Bugatti Divo являє собою екстремальну альтернативу моделі Chiron. Машина отримала агресивний дизайн, модифіковане шасі та полегшений кузов. Очікується, що таких машин побудують 40 екземплярів. Кожне таке авто коштуватиме не менше 5 млн євро.

Нагадаємо, зображення нового автомобіля із серії Toyota Supra (Тойота Супра) з’явилися у соціальній мережі. Автовиробник «Тойота» призупинив випуск «Супри» в 2002 році. Відродження легендарної моделі Toyota Supra стало однією з найбільш очікуваних подій для автомобільних фанатів.