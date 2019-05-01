Bugatti Divo разработали британские специалисты. Фото: YasidDESIGN в Instagram

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Лифтованный гиперкар Bugatti Divo (Бугатти Дево) с наиболее агрессивным дизайном создала дизайн-студия YasidDESIGN из Лондона.

Автомобиль подготовили к выходу сериала «Комендантский час» (Curfew), который выходит на британском телеканале Sky One. Художник, который работал над авто утверждает, что именно так могла бы выглядеть машина во времена апокалипсиса. Рендер авто опубликовали на странице YasidDESIGN в Instagram.

В сериале рассказывается о том, как неизвестный вирус поражает население Земли, и для защиты населения правительство устанавливает комендантский час и создает специальные карантинные зоны для его нарушителей. Жители планеты могут принять участие в ежегодных нелегальных гонках, главным призом в которых есть убежище на острове, свободном от вируса. Bugatti Divo создали именно для съемок в этом сериале.

Реальный Bugatti Divo представляет собой экстремальную альтернативу модели Chiron. Машина получила агрессивный дизайн, модифицированное шасси и облегченный кузов. Ожидается, что таких машин построят 40 экземпляров. Каждое такое авто будет стоить не менее 5 млн евро.

Напомним, изображение нового автомобиля из серии Toyota Supra (Тойота Супра) появились в социальной сети. Автопроизводитель «Тойота» приостановил выпуск «Супры» в 2002 году. Возрождение легендарной модели Toyota Supra стало одним из самых ожидаемых событий для автомобильных фанатов.