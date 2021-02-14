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Ракурс
Именной гиперкар Bugatti Chiron. Фото: Cnet

Именной гиперкар Bugatti подарили британке на День Валентина (ФОТО)

14 фев 2021, 17:28
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Именной гиперкар Bugatti Chiron Sport подарил муж своей жене на День святого Валентина.

Спецверсия автомобиля Alice получила уникальный бело-розовый цвет и салон в пастельных тонах из кожи Gris Rafale. На подголовниках вышито имя Alice, аналогичные надписи продублированы и на порогах. Гиперкар был создан в единственном экземпляре по спецзаказу. Об этом сообщает издание Cnet.

Генеральный директор британского дилера Bugatti не раскрыл тайну о том, кто такая Alice. Отмечается, что уникальное авто обошлось заказчику минимум в 3 млн евро.

Именной гиперкар Bugatti Chiron. Фото: Cnet

Именной гиперкар Bugatti Chiron. Фото: Cnet

Именной гиперкар Bugatti Chiron. Фото: Cnet


Именной гиперкар Bugatti Chiron. Фото: Cnet

Напомним, дизайн-студия YasidDESIGN из Лондона создала лифтованный гиперкар Bugatti Divo (Бугатти Диво) с наиболее агрессивным дизайном. Автомобиль подготовили к выходу сериала «Комендантский час».

Источник: Ракурс


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