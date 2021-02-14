Украина и ОАЭ договорились о взаимном признании водительских прав. Фото: dtkt.ua

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Украина и Объединенные Арабские Эмираты взаимно признали водительские удостоверения.

В воскресенье, 14 февраля, министр внутренних дел Арсен Аваков и вице-премьер-министр — министр внутренних дел ОАЭ шейх Сейф Бин Заид Аль Нагаян подписали соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью и терроризмом и меморандум о взаимопонимании между МВД Украины и МВД ОАЭ о взаимном признании и обмене национальных удостоверений. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Аваков подчеркнул, что отныне водители могут пользоваться теми правами, которые получили в своей стране. Это позволит туристам арендовать автомобиль, а украинцы, которые работают в ОАЭ, смогут бесплатно и без экзаменов менять права на местные.

Напомним, с июля 2020 года в Украине начали по новым правилам выдавать водительские удостоверения. Основные изменения касаются практического экзамена по вождению — теперь он имеет ограниченные рамки.