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Ракурс
Зеленский отреагировал на гибель трех военных на Донбассе. Фото: Офис президента

Подрыв военных на Донбассе — Зеленский срочно отправил Тарана и Хомчака в зону ООС

14 фев 2021, 16:19
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Владимир Зеленский, президент Украины, поручил министру обороны Андрею Тарану и главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку срочно прибыть в зону проведения Операции объединенных сил.

Они должны провести расследование и установить все обстоятельства гибели трех украинских военнослужащих, которые подорвались на неизвестном взрывном предмете на подконтрольной Украине территории Донбасса в районе Новолуганского. О результатах расследования Зеленскому должны доложить завтра, 15 февраля. Об этом 14 февраля сообщила пресс-служба Офиса президента.

Требуется немедленное расследование. Чтобы подобные трагедии не повторялись в будущем. Жду их доклада об обстоятельствах сразу после моего возвращения уже завтра в «Борисполе», — цитирует пресс-служба Зеленского.


Предварительно известно, что 14 февраля около 10.00 в районе Новолуганского на неустановленном взрывном устройстве подорвались капитан Александр Войтенко (1974 года рождения), солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения) и старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения). Бойцы погибли на месте.

Напомним, 12 февраля в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранение военнослужащий ВСУ.

Источник: Ракурс


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