Зеленський відреагував на загибель трьох військових на Донбасі. Фото: Офіс президента

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Володимир Зеленський, президент України, доручив міністру оборони Андрію Тарану та головнокомандувачу Збройних сил України Руслану Хомчаку терміново прибути в зону проведення Операції об'єднаних сил.

Вони повинні провести розслідування й встановити всі обставини загибелі трьох українських військовослужбовців, які підірвалися на невідомому вибуховому предметі на підконтрольній Україні території Донбасу в районі Новолуганського. Про результати розслідування Зеленському повинні доповісти завтра, 15 лютого. Про це 14 лютого повідомила прес-служба Офісу президента.

Потрібне негайне розслідування. Щоб подібні трагедії не повторювалися в майбутньому. Чекаю їхньої доповіді щодо обставин одразу після мого повернення вже завтра в «Борисполі», — цитує прес-служба Зеленського.



Попередньо відомо, що 14 лютого близько 10.00 в районі Новолуганського на невстановленому вибуховому пристрої підірвалися капітан Олександр Войтенко (1974 року народження), солдат В’ячеслав Олексієнко (1987 року народження) та старший солдат Дмитро Мироненко (1994 року народження). Бійці загинули на місці.

Нагадаємо, 12 лютого внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої дістав поранення військовослужбовець ЗСУ.