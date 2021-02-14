Найбільш вірогідну версію появи COVID-19 назвали у ВООЗ. Фото: zn.ua

https://racurs.ua/ua/n150419-naybilsh-virogidnu-versiu-poyavy-covid-19-nazvaly-u-vooz.html

Ракурс

Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає коронавірусну хворобу COVID-19, найімовірніше передався через кажанів.

Місцем поширення інфекції міг стати південь Китайської Народної Республіки або Південно-Східна Азія. Саме кажани могли занести інфекцію на ферму диких тварин. Про це заявив член міжнародної групи експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я доктор Пітер Дасзак в інтерв’ю The New York Times.

За словами науковця, COVID-19 від кажанів міг підхопити один із співробітників таких ферм або інші їх мешканці — тхори, борсуки, єнотоподібні собаки або сивет. Ця версія отримала найбільшу підтримку китайських дослідників та учасників місії ВООЗ в ході спільного обговорення.

При цьому Дасзак зазначив, що фахівці Всесвітньої організації охорони здоров’я не отримали доступ до особистих справ деяких пацієнтів, оскільки ця інформацію була конфіденційною.

Нагадаємо, вчені Всесвітньої організації охорони здоров’я, які працювали чотири тижні в Ухані, заявили, що коронавірус у Китаї міг почати своє поширення не з грудня 2019 року, а на два місяці раніше. Понад 90 осіб госпіталізували зі схожими на COVID-19 симптомами за два місяці до того, як нову коронавірусну інфекцію виявили в Ухані в кінці 2019 року.