Погода в Україні. Фото: flickr.com

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Погода в Україні 15 лютого буде морозною, сніг очікується в низці західних областей. На решті території обіцяють хмарність.

Вночі температура повітря очікується від 5° морозу до 17° нижче нуля, а вдень стовпчики термометрів покажуть від 1° морозу до 8° морозу. Вітер прогнозують південно-західний 7−12° м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода у Києві 15 лютого очікується без істотних опадів. Вночі температуру повітря прогнозують 10−12° морозу, а вдень — від 6−8° нижче нуля.

Погода в Харкові у понеділок теж очікується без опадів. Температуру повітря вночі прогнозують 15−17° із позначкою мінус, вдень 6−8° морозу.

Погодні умови в Одесі в перший робочий день тижня передбачають хмарність. Температурні показники наступні — вночі очікується 6−8° морозу, а вдень обіцяють від 1−3° нижче нуля.

Погода у Львові завтра вдень буде зі снігом. Стовпчики термометрів вночі покажуть 5−7° морозу, а вдень обіцяють 5−7° нижче нуля.

Погода в Карпатах 15 лютого буде хмарною, очікується сніг. Температура повітря вночі 5−7° морозу, а вдень від 0° до 7° морозу.

Геомагнітна обстановка в Україні 15 лютого прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що погода в Україні 14 лютого буде зі снігом на заході, а також в частині центральних і північних регіонів.