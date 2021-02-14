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Зеленський зустрівся зі спадкоємним принцом Абу-Дабі. Фото: ОП
Зеленський зустрівся зі спадкоємним принцом Абу-Дабі — що вирішили (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n150417-zelenskyy-zustrivsya-zi-spadkoiemnym-pryncom-abu-dabi-scho-vyrishyly-foto.htmlРакурс
Президент Володимир Зеленський в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) підписав низку двосторонніх документів, спрямованих на розвиток відносин між країнами у сферах туризму та інвестицій.
Документи були підписані за результатами зустрічі делегацій України під головуванням Володимира Зеленского та спадкоємного принца Абу-Дабі шейха Мухаммада бін Заїда Аль Нагаяна, повідомляють у прес-службі президента.
Сьогодні ми маємо вивести на новий рівень наші економічні відносини. Наші народи мають багато контактів, більш дружніми та теплими мають бути й економічні контакти. Впевнений, що ми разом можемо розробити сучасні великі проекти, — наголосив Зеленський.
В Офісі президента повідомили, що країни мають потенціал, аби у найближчі п’ять років збільшити товарообіг у декілька разів.
Також президент України та принц Абу-Дабі підписали протокол між урядами України та ОАЕ про внесення змін до угоди про уникнення подвійного оподаткування і запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи й капітал.
Було підписано меморандум про взаєморозуміння, який покликаний заохочувати відповідальні іноземні інвестиції у сільське господарство та сприяти розвитку торгівлі агропродовольчою продукцією.
Укладення цього документа матиме позитивний вплив на співробітництво між Україною та ОАЕ у галузі продовольчої безпеки та на збільшення обсягів двосторонньої торгівлі, — йдеться у повідомленні.
Також був підписаний меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері розвитку туристичного сектору.
Раніше ми повідомляли, що Зеленський хоче співпрацювати з ОАЕ у космічній сфері.
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