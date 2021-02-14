Зеленський зустрівся зі спадкоємним принцом Абу-Дабі. Фото: ОП

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Президент Володимир Зеленський в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) підписав низку двосторонніх документів, спрямованих на розвиток відносин між країнами у сферах туризму та інвестицій.

Документи були підписані за результатами зустрічі делегацій України під головуванням Володимира Зеленского та спадкоємного принца Абу-Дабі шейха Мухаммада бін Заїда Аль Нагаяна, повідомляють у прес-службі президента.

Сьогодні ми маємо вивести на новий рівень наші економічні відносини. Наші народи мають багато контактів, більш дружніми та теплими мають бути й економічні контакти. Впевнений, що ми разом можемо розробити сучасні великі проекти, — наголосив Зеленський.

В Офісі президента повідомили, що країни мають потенціал, аби у найближчі п’ять років збільшити товарообіг у декілька разів.

Також президент України та принц Абу-Дабі підписали протокол між урядами України та ОАЕ про внесення змін до угоди про уникнення подвійного оподаткування і запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи й капітал.

Було підписано меморандум про взаєморозуміння, який покликаний заохочувати відповідальні іноземні інвестиції у сільське господарство та сприяти розвитку торгівлі агропродовольчою продукцією.

Укладення цього документа матиме позитивний вплив на співробітництво між Україною та ОАЕ у галузі продовольчої безпеки та на збільшення обсягів двосторонньої торгівлі, — йдеться у повідомленні.

Також був підписаний меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері розвитку туристичного сектору.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський хоче співпрацювати з ОАЕ у космічній сфері.