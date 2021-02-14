Зеленский обсудил с наследным принцем Абу-Даби увеличение товарооборота. Фото: ОП

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Президент Владимир Зеленский в ОАЭ подписал ряд двусторонних документов, направленных на развитие отношений между странами в сферах туризма и инвестиций.

Документы были подписаны по результатам встречи делегаций Украины под председательством Владимира Зеленского и наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммада бин Заида Аль Нахайяна, сообщают в пресс-службе президента.

Сегодня мы должны вывести на новый уровень наши экономические отношения. У наших народов есть много контактов, более дружественными и теплыми должны стать также экономические контакты. Уверен, что мы вместе сможем разработать современные крупные проекты, — подчеркнул Зеленский.

В Офисе президента сообщили, что страны имеют потенциал, чтобы в ближайшие пять лет увеличить товарооборот в несколько раз.

Также президент Украины и принц Абу-Даби подписали протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Украины и правительством ОАЭ об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и капитал.

Был подписан меморандум о взаимопонимании, который призван поощрять ответственные иностранные инвестиции в сельское хозяйство и содействовать развитию торговли агропродовольственной продукцией.

Заключение этого документа окажет положительное влияние на сотрудничество между Украиной и ОАЭ в области продовольственной безопасности и увеличение объемов двусторонней торговли, — говорится в сообщении.

Также был подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере развития туристического сектора.

Ранее мы сообщали, что Зеленский хочет сотрудничать с ОАЭ в космической сфере.