Зеленский хочет сотрудничать с ОАЭ в космической сфере

Владимир Зеленский хочет сотрудничать с Объединенными Арабскими Эмиратами в космической сфере

https://racurs.ua/n150408-zelenskiy-hochet-sotrudnichat-s-oae-v-kosmicheskoy-sfere.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, сегодня, 13 февраля, прибыл в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где будет находиться с официальным визитом 14−15 февраля.

Зеленский дал местному информационному агентству Emirates News Agency интервью на тему сотрудничества между обоими государствами.

Во время этого интервью Зеленский назвал ОАЭ одним из ключевых партнеров Украины на Ближнем Востоке и предложил развивать совместные проекты в сфере высоких технологий, в частности в космосе.

Мы приветствуем достижения вашей страны в космической сфере, в частности успешную миссию зонда «Надежда», и, имея одного из признанных мировых лидеров в этой области, конструкторское бюро «Южное», можем совместно расширить наши возможности в области космоса, — отметил Зеленский.



В то же время Украина готова перенимать передовой опыт ОАЭ в области искусственного интеллекта, возобновляемых источников энергии и в вопросах развития инфраструктуры, добавил Зеленский.

Напомним, 9 февраля на орбиту Марса был выведен запущенный ОАЭ 20 июля 2020 года космический аппарат Al Amal («Надежда»), который займется исследованием Красной планеты. Al Amal — первый марсианский исследовательский аппарат стран Арабского мира.