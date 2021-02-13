Оккупанты проводят военные учения с боевой стрельбой, фото: «Главред»

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Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала проведение российско-оккупационными войсками учений с боевой стрельбой в зоне безопасности на Донбассе.

Такие действия оккупантов является нарушением решения Трехсторонней контактной группы от 3 марта 2016 года, которое запрещает проведение учений с боевой стрельбой в зоне безопасности. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил (ООС) со ссылкой на отчет ОБСЕ от 12 февраля.

Отмечается, что как учения с боевой стрельбой в зоне безопасности были оценены 848 из 894 нарушений режима прекращения огня, зафиксированных ОБСЕ со стороны оккупантов в Донецкой области.

Кроме того, на полигоне близ села Терновое Донецкой области ОБСЕ обнаружило:

три 122-мм гаубицы Д-30, 122-мм реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град» и 122-мм самоходную гаубицу 2С1 «Гвоздика», размещенные с нарушением соответствующих линий отвода;

35 танков, размещенных за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения.

Также в штабе ООС отмечают, что оккупанты, нарушая договоренности о прекращении огня на Донбассе, подписанные 22 июля 2020 года, регулярно продвигают свои позиции в сторону подразделений ВСУ.

Так, у населенного пункта Набережное Донецкой области ОБСЕ выявило два удлинения траншей боевиков, из-за которых расстояние между российско-оккупационными войсками и позиции ВСУ уменьшилась примерно до 700 м и 500 м соответственно.

Напомним, 11 февраля в результате осуществленных боевиками обстрелов погибли двое украинских военных.