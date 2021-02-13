Окупанти проводять військові навчання з бойовою стрільбою, фото: «Главред»

https://racurs.ua/ua/n150407-obsie-zafiksuvalo-navchannya-okupantiv-iz-boyovou-strilbou-v-zoni-bezpeky-na-donbasi.html

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Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала проведення російсько-окупаційними військами навчань із бойовою стрільбою в зоні безпеки на Донбасі.

Такі дії окупантів є порушенням рішення Тристоронньої контактної групи від 3 березня 2016 року, котре забороняє проведення навчань із бойовою стрільбою в зоні безпеки. Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил (ООС) з посиланням на звіт ОБСЄ від 12 лютого.

Зазначається, що як навчання з бойовою стрільбою в зоні безпеки були оцінені 848 із 894 порушень режиму припинення вогню, зафіксованих ОБСЄ з боку окупантів у Донецькій області.

Крім того, на полігоні поблизу села Тернове Донецької області ОБСЄ виявило:

три 122-мм гаубиці Д-30, 122-мм реактивну систему залпового вогню БМ-21 «Град» та 122-мм самохідну гаубицю 2С1 «Гвоздика», розміщені з порушенням відповідних ліній відведення;

35 танків, розміщених за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання озброєння.

Також в штабі ООС зазначають, що окупанти, порушуючи домовленості про припинення вогню на Донбасі, підписані 22 липня 2020 року, регулярно просувають свої позиції в бік підрозділів ЗСУ.

Так, біля населеного пункту Набережне Донецької області ОБСЄ виявило два подовження траншей бойовиків, завдяки яким відстань між російсько-окупаційними військами та позиціями ЗСУ зменшилася приблизно до 700 м і 500 м відповідно.

Нагадаємо, 11 лютого в результаті здійснених бойовиками обстрілів загинули двоє українських військових.