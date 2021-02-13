Байден вирішив закрити скандальну спецв’язницю на Кубі

Джо Байден хоче закрити спецв’язницю у Гуанатамо, фото: «Российская газета»

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Джо Байден, новий президент США, хоче закрити спеціальну в’язницю у розташованій на Кубі американській військовій базі Гуантанамо, котра була в центрі скандалів щодо жорстокого поводження із в’язнями.

Низка американських відомств беруть участь в обговоренні цього питання. Про це заявила речниця Білого дому Дженіфер Псакі під час брифінгу, повідомляє агентство Reuters.

Це, безперечно, наша мета та наш намір, — наголосила Псакі.

За інформацією джерел агентства, адміністрація Байдена вже приступила до розгляду цього питання, відповідні документи щодо подальшої долі спецв’язниці будуть підписані протягом найближчих тижнів або місяців.

В’язницю у Гуанатамо створили після масштабних терактів 11 вересня 2001 року у США. У цій в’язниці розміщують іноземних громадян, яких влада США обвинувачує в тероризмі.

Ця в’язниця стала символом надмірностей американської «війни з тероризмом» через жорсткі методи допиту, які, на думку критиків, схожі на катування.

44-й президент США Барак Обама у 2009 році намагався закрити цю в’язницю, однак це рішення тоді заблокував Конгрес. Наступник Обами на посту президента Дональд Трамп відмовився закривати в’язницю.

Нагадаємо, Байден нещодавно вперше відвідав Пентагон.