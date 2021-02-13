Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Джо Байден хочет закрыть спецтюрьму в Гуантанамо, фото: «Российская газета»

Байден решил закрыть скандальную спецтюрьму на Кубе

13 фев 2021, 21:30
999

Джо Байден, новый президент США, хочет закрыть специальную тюрьму в расположенной на Кубе американской военной базе Гуантанамо, которая была в центре скандалов относительно жестокого обращения с заключенными.

Ряд американских ведомств участвуют в обсуждении этого вопроса. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки на брифинге, сообщает агентство Reuters.

Это, безусловно, наша цель и наше намерение, — подчеркнула Псаки.

По информации источников агентства, администрация Байдена уже приступила к рассмотрению этого вопроса, соответствующие документы о дальнейшей судьбе спецтюрьмы будут подписаны в течение ближайших недель или месяцев.

Тюрьму в Гуантанамо создали после масштабных терактов 11 сентября 2001 года в США. В этой тюрьме размещают иностранных граждан, которых власти США обвиняют в терроризме.

Эта тюрьма стала символом излишеств американской «войны с терроризмом» из-за жестких методов допроса, которые, по мнению критиков, похожи на пытки.

44-й президент США Барак Обама в 2009 году пытался закрыть эту тюрьму, но это решение тогда заблокировал Конгресс. Преемник Обамы на посту президента Дональд Трамп отказался закрывать тюрьму.


Напомним, Байден недавно впервые посетил Пентагон.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров