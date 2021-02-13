Байден решил закрыть скандальную спецтюрьму на Кубе

Джо Байден хочет закрыть спецтюрьму в Гуантанамо, фото: «Российская газета»

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Джо Байден, новый президент США, хочет закрыть специальную тюрьму в расположенной на Кубе американской военной базе Гуантанамо, которая была в центре скандалов относительно жестокого обращения с заключенными.

Ряд американских ведомств участвуют в обсуждении этого вопроса. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки на брифинге, сообщает агентство Reuters.

Это, безусловно, наша цель и наше намерение, — подчеркнула Псаки.

По информации источников агентства, администрация Байдена уже приступила к рассмотрению этого вопроса, соответствующие документы о дальнейшей судьбе спецтюрьмы будут подписаны в течение ближайших недель или месяцев.

Тюрьму в Гуантанамо создали после масштабных терактов 11 сентября 2001 года в США. В этой тюрьме размещают иностранных граждан, которых власти США обвиняют в терроризме.

Эта тюрьма стала символом излишеств американской «войны с терроризмом» из-за жестких методов допроса, которые, по мнению критиков, похожи на пытки.

44-й президент США Барак Обама в 2009 году пытался закрыть эту тюрьму, но это решение тогда заблокировал Конгресс. Преемник Обамы на посту президента Дональд Трамп отказался закрывать тюрьму.

Напомним, Байден недавно впервые посетил Пентагон.