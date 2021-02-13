Зеленський хоче співпрацювати з ОАЕ у космічній сфері

Володимир Зеленський хоче співпрацювати з Об’єднаними Арабськими Еміратами у космічній сфері

https://racurs.ua/ua/n150408-zelenskyy-hoche-spivpracuvaty-z-oae-u-kosmichniy-sferi.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, сьогодні, 13 лютого, прибув до Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), де перебуватиме з офіційним візитом 14−15 лютого.

Зеленський дав місцевому інформаційному агентству Emirates News Agency інтерв’ю на тему співпраці між обома державами.

Під час цього інтерв’ю Зеленський назвав ОАЕ одним з ключових партнерів України на Близькому Сході та запропонував розвивати спільні проєкти у сфері високих технологій, зокрема в космосі.

Ми вітаємо досягнення вашої країни у космічній сфері, зокрема успішну місію зонда «Надія», і, маючи одного з визнаних світових лідерів у цій галузі, конструкторське бюро «Південне», можемо спільно розширити наші можливості в галузі космосу, — зазначив Зеленський.



Водночас Україна готова переймати передовий досвід ОАЕ в галузі штучного інтелекту, відновлюваних джерел енергії та у питаннях розвитку інфраструктури, додав Зеленський.

Нагадаємо, 9 лютого на орбіту Марса було виведено запущений ОАЕ 20 липня 2020 року космічний апарат Al Amal («Надія»), який займеться дослідженням Червоної планети. Al Amal — перший марсіанський дослідницький апарат країн Арабського світу.