Древнейшую в мире пивоварню археологи обнаружили в Египте

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Ракурс

Древнейшую пивоварню группа американских и египетских археологов откопала на территории Абидоса (древнего города Египта, а теперь археологической зоны).

Пивоварня относится к временам фараона Нармера, который правил в конце XXXII в. до н. э, сообщает Associated Press.

Археологи обнаружили восемь помещений, в каждом из них находились примерно по 40 глиняных резервуаров, в которых изготовлялось пиво.

Фабрика могла производить порядка 22,4 литра пива за один раз.

Один из руководителей археологической команды заявил, что, по всей видимости, получаемый с этой пивоварни продукт использовался в ритуальных целях на церемониях правящей элиты.

Предположения о существовании в этом районе пивоварни впервые высказывали британские археологи в 1900-х годах, однако тогда ученым не удалось определить ее местоположение.

Напомним, исследователи нашли древний хрустальный кинжал во время раскопок на юго-западе Испании.