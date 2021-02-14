Древнейшую в мире пивоварню археологи обнаружили в Египте

Древнейшую в мире пивоварню археологи обнаружили в Египтеhttps://racurs.ua/n150416-drevneyshuu-v-mire-pivovarnu-arheologi-obnarujili-v-egipte.htmlРакурс
Древнейшую пивоварню группа американских и египетских археологов откопала на территории Абидоса (древнего города Египта, а теперь археологической зоны).
Пивоварня относится к временам фараона Нармера, который правил в конце XXXII в. до н. э, сообщает Associated Press.
Археологи обнаружили восемь помещений, в каждом из них находились примерно по 40 глиняных резервуаров, в которых изготовлялось пиво.
Фабрика могла производить порядка 22,4 литра пива за один раз.
Один из руководителей археологической команды заявил, что, по всей видимости, получаемый с этой пивоварни продукт использовался в ритуальных целях на церемониях правящей элиты.
Предположения о существовании в этом районе пивоварни впервые высказывали британские археологи в 1900-х годах, однако тогда ученым не удалось определить ее местоположение.
Напомним, исследователи нашли древний хрустальный кинжал во время раскопок на юго-западе Испании.