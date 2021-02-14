Найдавнішу у світі пивоварню археологи виявили в Єгипті

Найдавнішу у світі пивоварню археологи виявили в Єгиптіhttps://racurs.ua/ua/n150416-naydavnishu-u-sviti-pyvovarnu-arheology-vyyavyly-v-iegypti.htmlРакурс
Найдавнішу пивоварню група американських і єгипетських археологів відкопала на території Абідоса (стародавнього міста Єгипту, а зараз археологічної зони).
Пивоварня належить до часів фараона Нармера, який правив наприкінці XXXII ст. до н.е., повідомляє Associated Press.
Археологи виявили вісім приміщень, у кожному з них знаходилося приблизно 40 глиняних резервуарів, у яких виготовляли пиво.
Фабрика могла виробляти близько 22,4 літра пива за один раз.
Один із керівників археологічної команди припустив, що продукт, який отримували в цій пивоварні, використовувався з ритуальною метою на церемоніях правлячої еліти.
Припущення про існування в цьому районі пивоварні вперше висловлювали британські археологи в 1900-х роках, проте тоді вченим не вдалося визначити її місце розташування.
Нагадаємо, дослідники знайшли древній кришталевий кинджал під час розкопок на південному заході Іспанії.