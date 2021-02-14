14 лютого відзначають День військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту України

14 лютого відзначають День військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту

https://racurs.ua/ua/n150415-14-lutogo-vidznachaut-den-viysk-radiaciynogo-himichnogo-ta-biologichnogo-zahystu.html

Ракурс

14 лютого в Україні відзначають День військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту.

5 вересня 1992 року було офіційно сформоване Управління хімічних військ, яке підпорядковувалося начальнику Генерального штабу.

14 лютого 1994 року хімічні війська наказом Міністерства оборони України були перейменовані у війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту.

Війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБз) — спеціальні війська забезпечення бойової діяльності, підрозділи якого є у кожному з видів Збройних сил України та призначені для забезпечення радіаційного, хімічного та біологічного захисту, а також аерозольного маскування бойових дій Збройних Сил.

Останнім часом війська РХБ здійснюють постійний моніторинг екологічної ситуації у зоні ведення бойових дій, проводять знешкодження боєприпасів, споряджених отруйними речовинами, беруть участь у гасінні лісових пожеж.

Також локалізують наслідки аварій на об'єктах з сильнодіючими отруйними речовинами, а також ліквідовують надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру всіх рівнів.

Раніше війська РХБз Збройних Сил України брали участь у забезпеченні бойових дій під час миротворчих операцій у Косово, Іраці, Кувейті.