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Ракурс
14 февраля отмечают День войск радиационной, химической, биологической защиты Украины

14 февраля отмечают День войск радиационной, химической, биологической защиты Украины

14 фев 2021, 13:22
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14 февраля в Украине отмечают День войск радиационной, химической и биологической защиты.

5 сентября 1992 года было официально сформировано Управление химических войск, которое подчинялось начальнику Генерального штаба.

14 февраля 1994 года химические войска приказом Министерства обороны Украины были переименованы в войска радиационной, химической и биологической защиты.

Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБз) — специальные войска обеспечения боевой деятельности, подразделения которого есть в каждом из видов Вооруженных сил Украины и предназначены для обеспечения радиационной, химической и биологической защиты, а также аэрозольной маскировки боевых действий Вооруженных Сил.

В последнее время войска РХБ осуществляют постоянный мониторинг экологической ситуации в зоне ведения боевых действий, проводят обезвреживание боеприпасов, снаряженных отравляющими веществами, участвуют в тушении лесных пожаров.


Также локализуют последствия аварий на объектах с сильнодействующими ядовитыми веществами и ликвидируют чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера всех уровней.

Ранее войска РХБз Вооруженных Сил Украины принимали участие в обеспечении боевых действий во время миротворческих операций в Косово, Ираке, Кувейте.

Источник: Ракурс


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