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Ракурс
На Донбассе погибли трое воинов ВСУ – фото подрыва

На Донбассе погибли трое воинов ВСУ — фото подрыва

14 фев 2021, 12:52
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На Донбассе погибли трое украинских военных в воскресенье, 14 февраля.

Как стало известно «Ракурсу» из собственных источников, около 9.20 пропала связь на позиции вблизи поселка Новолуганское в Донецкой области.

Для выяснения обстоятельств группа из трех военных отправилась для проверки. Во время движения около 10.10 сдетонировал минный шлагбаум.

На месте погибли командир взвода Александр Войтенко, солдаты Вячеслав Алексеенко и Дмитрий Мироненко.

На Донбассе погибли трое воинов ВСУ. Источник: Ракурс

На Донбассе погибли трое воинов ВСУ. Источник: Ракурс


На Донбассе погибли трое воинов ВСУ. Источник: Ракурс

Напомним, 12 февраля на неизвестном взрывном устройстве подорвался военнослужащий ВСУ.

Источник: Ракурс


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