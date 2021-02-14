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На Донбассе погибли трое воинов ВСУ – фото подрыва
На Донбассе погибли трое воинов ВСУ — фото подрываhttps://racurs.ua/n150414-na-donbasse-pogibli-troe-voinov-vsu-foto-podryva.htmlРакурс
На Донбассе погибли трое украинских военных в воскресенье, 14 февраля.
Как стало известно «Ракурсу» из собственных источников, около 9.20 пропала связь на позиции вблизи поселка Новолуганское в Донецкой области.
Для выяснения обстоятельств группа из трех военных отправилась для проверки. Во время движения около 10.10 сдетонировал минный шлагбаум.
На месте погибли командир взвода Александр Войтенко, солдаты Вячеслав Алексеенко и Дмитрий Мироненко.
Напомним, 12 февраля на неизвестном взрывном устройстве подорвался военнослужащий ВСУ.
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