На Донбассе погибли трое воинов ВСУ – фото подрыва

https://racurs.ua/n150414-na-donbasse-pogibli-troe-voinov-vsu-foto-podryva.html

Ракурс

На Донбассе погибли трое украинских военных в воскресенье, 14 февраля.

Как стало известно «Ракурсу» из собственных источников, около 9.20 пропала связь на позиции вблизи поселка Новолуганское в Донецкой области.

Для выяснения обстоятельств группа из трех военных отправилась для проверки. Во время движения около 10.10 сдетонировал минный шлагбаум.

На месте погибли командир взвода Александр Войтенко, солдаты Вячеслав Алексеенко и Дмитрий Мироненко.

Напомним, 12 февраля на неизвестном взрывном устройстве подорвался военнослужащий ВСУ.