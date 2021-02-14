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Ракурс
На Донбасі загинули троє воїнів ЗСУ – фото підриву

На Донбасі загинули троє воїнів ЗСУ — фото підриву

14 лют 2021, 12:52
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На Донбасі загинуло троє українських військових в неділю, 14 лютого.

Як стало відомо «Ракурсу» з власних джерел, близько 9.20 зник зв’язок на позиції поблизу селища Новолуганське в Донецькій області.

Для з’ясування обставин група з трьох осіб вирушила для перевірки. Під час руху близько 10.10 здетонував мінний шлагбаум.

На місці загинули командир взводу Олександр Войтенко, солдати В’ячеслав Олексієнко та Дмитро Мироненко.


На Донбасі загинули троє воїнів ЗСУ. Джерело: Ракурс

На Донбасі загинули троє воїнів ЗСУ. Джерело: Ракурс
На Донбасі загинули троє воїнів ЗСУ. Джерело: Ракурс

Нагадаємо, 12 лютого внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав поранення військовослужбовець ЗСУ.

Джерело: Ракурс


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