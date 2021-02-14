На Донбасі загинуло троє українських військових в неділю, 14 лютого.

Як стало відомо «Ракурсу» з власних джерел, близько 9.20 зник зв’язок на позиції поблизу селища Новолуганське в Донецькій області.

Для з’ясування обставин група з трьох осіб вирушила для перевірки. Під час руху близько 10.10 здетонував мінний шлагбаум.

На місці загинули командир взводу Олександр Войтенко, солдати В’ячеслав Олексієнко та Дмитро Мироненко.