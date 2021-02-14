Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
На Донбасі загинули троє воїнів ЗСУ – фото підриву
На Донбасі загинули троє воїнів ЗСУ — фото підривуhttps://racurs.ua/ua/n150414-na-donbasi-zagynuly-troie-voyiniv-zsu-foto-pidryvu.htmlРакурс
На Донбасі загинуло троє українських військових в неділю, 14 лютого.
Як стало відомо «Ракурсу» з власних джерел, близько 9.20 зник зв’язок на позиції поблизу селища Новолуганське в Донецькій області.
Для з’ясування обставин група з трьох осіб вирушила для перевірки. Під час руху близько 10.10 здетонував мінний шлагбаум.
На місці загинули командир взводу Олександр Войтенко, солдати В’ячеслав Олексієнко та Дмитро Мироненко.
Нагадаємо, 12 лютого внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав поранення військовослужбовець ЗСУ.
.