Спалах гепатиту виявили в дитячому будинку на Одещині — подробиціhttps://racurs.ua/ua/n150413-spalah-gepatytu-vyyavyly-v-dytyachomu-budynku-na-odeschyni-podrobyci.htmlРакурс
В Одеській області у дитячому будинку сімейного типу гепатитом захворіли 16 людей.
13 лютого в місті Роздільна у приватному житловому будинку підтверджено захворювання на вірусний гепатит, А у 16 осіб, з них 15 дітей — 1 дитина усиновлена, 14 дітей взяті під опіку, — йдеться в повідомленні ДСНС в Одеській області.
За даними видання «Думська» троє інфікованих госпіталізовані в інфекційне відділення місцевої райлікарні.
Хвороба у них протікає в легкій формі. Першого пацієнта з гепатитом виявили ще 21 січня.
Після цього фахівці лабораторного центру взяли аналізи у хворих та осіб, які з ними контактували, а також перевірили умови проживання в будинку.
Перевірили стан питної води, бо найчастіше спалахи гепатиту починаються через неї. За всіма показниками вода в нормі, тому причина захворювання поки не встановлена, — прокоментував ситуацію головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров.