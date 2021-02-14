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Ракурс
Спалах гепатиту виявили в дитячому будинку на Одещині. Фото: odesa.depo.uа

Спалах гепатиту виявили в дитячому будинку на Одещині — подробиці

14 лют 2021, 11:47
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В Одеській області у дитячому будинку сімейного типу гепатитом захворіли 16 людей.

13 лютого в місті Роздільна у приватному житловому будинку підтверджено захворювання на вірусний гепатит, А у 16 ​​осіб, з них 15 дітей — 1 дитина усиновлена, 14 дітей взяті під опіку, — йдеться в повідомленні ДСНС в Одеській області.

За даними видання «Думська» троє інфікованих госпіталізовані в інфекційне відділення місцевої райлікарні.

Хвороба у них протікає в легкій формі. Першого пацієнта з гепатитом виявили ще 21 січня.

Після цього фахівці лабораторного центру взяли аналізи у хворих та осіб, які з ними контактували, а також перевірили умови проживання в будинку.


Перевірили стан питної води, бо найчастіше спалахи гепатиту починаються через неї. За всіма показниками вода в нормі, тому причина захворювання поки не встановлена, — прокоментував ситуацію головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров.

Джерело: Ракурс


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