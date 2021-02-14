Володимир Путін. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n150412-putin-zayavyv-scho-ne-pokyne-donbas-za-jodnyh-umov-video.html

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Володимир Путін, президент Росії заявив, що Москва не збирається «кидати Донбас, незважаючи ні на що».

Кремль оприлюднив деякі фрагменти закритої онлайн-зустрічі президента з головними редакторами російських ЗМІ. Відео потрапило в ефір державного телеканалу «Росія 24».

Зокрема показали відповідь російського президента на запитання головного редактора телеканалу RT Маргарити Симоньян про можливість приєднання Донбасу до РФ.

На наших з вами плечах величезна відповідальність за Росію загалом. І перш ніж ухвалити якесь рішення, ми повинні подумати про наслідки будь-якого нашого кроку, — сказав Путін.

При цьому він додав, що «не кине Донбас» ні за яких умов.

У мене перед очима стоять деякі люди, які отримали травми та каліцтва, особливо діти, на Донбасі. Донбас ми не кинемо, незважаючи ні на що, — заявив президент РФ.

Напередодні прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи слова пропагандистки Маргарити Симоньян про необхідність приєднання Донбасу до складу Російської Федерації, запевняв, що РФ не збирається цього робити.

Але, за його словами, Росія начебто продовжить захищати російськомовне населення.

Сама ж Симоньян закликала керівництво РФ приєднати тимчасово окуповані Донецьку та Луганську області до Росії.