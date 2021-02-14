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Коронавірус в Україні. Фото: Facebook
Коронавірус в Україні підхопили понад 3 тис. людей — де найбільша кількість хворих (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n150411-koronavirus-v-ukrayini-pidhopyly-ponad-3-tys-ludey-de-naybilsha-kilkist-hvoryh-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні станом на 14 лютого підхопили ще 3 тис. 94 людини.
За останню добу захворіли 183 дитини та 72 медпрацівники, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано — 1 тис. 997 осіб;
- летальних випадків — 45;
- одужало — 2 тис. 2 особи;
- здійснено тестувань за добу — 19 тис. 211 (зокрема методом ПЛР — 15 тис. 576, методом ІФА — 3 тис. 635).
За весь час пандемії в Україні хворобу захворіли 1 млн 271 тис. 143 людини, хвороба забрала життя 24 тис. 330 українців.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в:
- Івано-Франківській області — 483,
- Чернівецькій області — 272,
- Житомирській області — 220,
- Дніпропетровській області — 212,
- Закарпатській області — 207.
Раніше ми повідомляли, що вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться 15 лютого.
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