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Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

Коронавірус в Україні підхопили понад 3 тис. людей — де найбільша кількість хворих (ІНФОГРАФІКА)

14 лют 2021, 10:02
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Коронавірус в Україні станом на 14 лютого підхопили ще 3 тис. 94 людини.

За останню добу захворіли 183 дитини та 72 медпрацівники, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано — 1 тис. 997 осіб;
  • летальних випадків — 45;
  • одужало — 2 тис. 2 особи;
  • здійснено тестувань за добу — 19 тис. 211 (зокрема методом ПЛР — 15 тис. 576, методом ІФА — 3 тис. 635).

Коронавірус в Україні. Інфографіка: РНБО

Коронавірус в Україні. Інфографіка: РНБО

За весь час пандемії в Україні хворобу захворіли 1 млн 271 тис. 143 людини, хвороба забрала життя 24 тис. 330 українців.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в:


  • Івано-Франківській області — 483,
  • Чернівецькій області — 272,
  • Житомирській області — 220,
  • Дніпропетровській області — 212,
  • Закарпатській області — 207.

Раніше ми повідомляли, що вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться 15 лютого.

Джерело: Ракурс


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