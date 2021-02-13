Степанов. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n150391-stepanov-rozpoviv-yakou-vakcynou-gotovyy-publichno-pryschepytysya.html

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Вакцинація в Україні від коронавірусу розпочнеться вже 15 лютого. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов відреагував на інформацію про необхідність перших осіб держави, а також очільника Міністерства охорони здоров’я прищепитися вакциною від коронавірусу публічно, щоб заспокоїти громадян.

Він заявив, що готовий вакцинуватися будь-якою вакциною, яка буде зареєстрована в Україні. Про це він повідомив в ефірі програми «Свобода з Савіком Шустером».

На запитання, якою б вакциною він щепився, Степанов відповів:

Я готовий вакцинуватися будь-якою вакциною. Підкреслюю, будь-якою, яка буде зареєстрована в Україні. Їх відрізняє різний спосіб виготовлення, але у них абсолютно однаковий механізм дії, — пояснив очільник МОЗ.



Він додав, що усі вакцини, зареєстровані в Україні, будуть безпечними та ефективними.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться вже 15 лютого. За словами заступника очільника Офісу Зеленського Кирила Тимошенка, логістика доставки вакцини в регіони України повністю готова. Він заявив, що наразі прораховані усі етапи доставки, починаючи з прибуття літака з препаратом та його доправлення в області й завершуючи двоетапною вакцинацією першої групи населення.