Допит Ситника у справі Татарова скасувала Венедіктова

Венедіктова. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n150390-dopyt-sytnyka-u-spravi-tatarova-skasuvala-venediktova.html

Ракурс

Справа Татарова щодо корупції досить розслідується. Зі свого боку генпрокурор Ірина Венедіктова заявляє, що допит директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника та начальника Головного підрозділу детективів НАБУ Андрія Калужинського не відбудеться.

Представників НАБУ мали допитати як свідків. Про це вона заявила на своїй сторінці у Facebook.

Повідомляється, що у п’ятницю ввечері, 12 лютого, журналіст Юрій Бутусов повідомив, що Офіс генпрокурора викликає Ситника та керівника підрозділу детективів Калужинського, а також старшого детектива НАБУ Руслана Габрієляна на допит у справі заступника керівника Офісу президента Олега Татарова.

За його інформацією, керівників НАБУ викликали на допит заступник генпрокурора Олексій Симоненко, який тісно пов’язаний з Татаровим і Андрієм Портновим, а також прокурор Юрій Розанов для того, щоб зобразити конфлікт інтересів НАБУ в розслідуванні справи Татарова.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Офіс генпрокурора викликав на допит директора НАБУ Артема Ситника, старшого детектива НАБУ Руслана Габрієляна і начальника Головного підрозділу детективів Андрія Калужинського, аби забрати у бюро справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова.