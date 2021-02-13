Допрос Сытника по делу Татарова отменила Венедиктова

Венедиктова. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n150390-dopros-sytnika-po-delu-tatarova-otmenila-venediktova.html

Ракурс

Дело Татарова о коррупции продолжает расследоваться. В свою очередь генпрокурор Ирина Венедиктова заявляет, что допрос директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника и начальника Главного подразделения детективов НАБУ Андрея Калужинского не произойдет.

Представителей НАБУ должны были допросить в качестве свидетелей. Об этом она заявила на своей странице в Facebook.





Сообщается, что в пятницу вечером, 12 февраля, журналист Юрий Бутусов сообщил, что Офис генпрокурора вызывает Сытника и руководителя подразделения детективов Калужинского, а также старшего детектива НАБУ Руслана Габриеляна на допрос по делу заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова.

По его информации, руководителей НАБУ вызвали на допрос заместитель генпрокурора Алексей Симоненко, который тесно связан с Татаровим и Андреем Портновым, а также прокурор Юрий Розанов для того, чтобы изобразить конфликт интересов НАБУ в расследовании дела Татарова.

Напомним, ранее мы сообщали, что Офис генпрокурора вызвал на допрос директора НАБУ Артема Сытника, старшего детектива НАБУ Руслана Габриеляна и начальника Главного подразделения детективов Андрея Калужинского, чтобы забрать у бюро дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.