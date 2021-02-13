Фінвал. Фото: National Geographic

https://racurs.ua/ua/n150389-pisni-gigantskyh-kytiv-dopomojut-u-vyvchenni-zemletrusiv-foto.html

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Пісні китів різновиду фінвали (Balaenoptera physalus) можна використовувати для створення сейсмічних зображень океанічної кори, які надають вченим нову альтернативу традиційним зніманням.

Гучні китові пісні під водою містять сигнали, котрі відбиваються від земної кори та переломлюються в залежності від форми відкладень і породи під ними. До такого висновку прийшли дослідники з Університету штату Орегон в США, передає National Geographic.



Повідомляється, що ці сигнали, записані сейсмометрами на дні океану, можна використовувати для визначення товщини шарів, а також отримання іншої інформації, що належить до сейсмічних досліджень.

Відомо, що дослідники вивчали землетруси за допомогою мережі з 54 океанічних сейсмометрів, встановлених уздовж трансформаційного розлому (це такий тип кордонів літосферних плит, уздовж яких відбувається переважно зрушення сусідніх плит щодо один одного) в зоні Бланко, приблизно в 150 км від узбережжя Орегону.



Вони зафіксували сильні сигнали на сейсмометрах, які корелювали з присутністю фінвалів в цьому районі. Сигнали китів відбиваються від поверхні дна океану, а частина енергії від цих звуків передається через землю у вигляді сейсмічної хвилі. Далі ця хвиля проходить через океанічну кору, де вона відбивається і заломлюється під океанічним осадом.

Коли хвилі реєструються сейсмометром, дослідники можуть оцінити та нанести на карту структуру земної кори. Використовуючи серію пісень китів, записаних трьома сейсмометрами, дослідники змогли точно визначити місце розташування кита і використовувати вібрації від пісень для створення зображень шарів океанічної кори.



Зазначимо, що фінвали є близькими родичами синіх китів (Balaenóptera músculus) і другими за розмірами тваринами планети. Дорослі особини, що живуть в Північній півкулі, досягають в довжину від 18 до 24 метрів, в Південній півкулі фінвали декілька більші за розміром — від 20 до 27 метрів в довжину. Міжнародний союз охорони природи відносить фінвалів до уразливих видів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що новий вид вусатих китів виявили в Мексиканській затоці, який знаходиться між США і Мексикою. Цей вид раніше відносили до виду смугачів Брайда, проте вони виявилися частиною нового виду вусатих китів. Зараз тварин налічується менше сотні, тому їх віднесли до видів під загрозою зникнення.