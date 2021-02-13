Финвал. Фото: National Geographic

https://racurs.ua/n150389-pesni-gigantskih-kitov-pomogut-izuchat-zemletryaseniya-foto.html

Ракурс

Песни китов вида финвалы (Balaenoptera physalus) можно использовать для создания сейсмических изображений океанической коры, которые предоставляют ученым новую альтернативу традиционным съемкам.

Громкие и далеко разносящиеся китовые песни под водой содержат сигналы, которые отражаются от земной коры и преломляются в зависимости от формы отложений и породы под ними. К такому выводу пришли исследователи из Университета штата Орегон в США, передает National Gepgraphic.





Сообщается, что эти сигналы, записанные сейсмометрами на дне океана, можно использовать для определения толщины слоев, а также получения другой информации, относящейся к сейсмическим исследованиям.





Известно, что исследователи изучали землетрясения с помощью сети из 54 океанических сейсмометров, установленных вдоль трансформного разлома (это такой тип границ литосферных плит, вдоль которых происходит преимущественно сдвиг соседних плит относительно друг друга) в зоне Бланко, примерно в 150 км от побережья Орегона.

Они отметили сильные сигналы на сейсмометрах, которые коррелировали с присутствием финвалов в этом районе. Сигналы китов отражаются от поверхности дна океана, а часть энергии от этих звуков передается через землю в виде сейсмической волны. Далее эта волна проходит через океаническую кору, где она отражается и преломляется под океаническим осадком.

Когда волны регистрируются сейсмометром, исследователи могут оценить и нанести на карту структуру земной коры. Используя серию песен китов, записанных тремя сейсмометрами, исследователи смогли точно определить местоположение кита и использовать вибрации от песен для создания изображений слоев океанической коры.





Отметим, что финвалы являются близкими родственниками синих китов (Balaenóptera músculus) и вторыми по размерам животными планеты. Взрослые особи, обитающие в Северном полушарии, достигают в длину от 18 до 24 метров, в Южном полушарии финвалы несколько крупнее — от 20 до 27 метров в длину. Международный союз охраны природы относит финвалов к уязвимым видам.

Напомним, ранее мы сообщали, что новый вид усатых китов обнаружили в Мексиканском заливе, который находится между США и Мексикой. Этот вид ранее относили к виду полосатиков Брайда, однако они оказались частью нового вида усатых китов. Сейчас животных насчитывается меньше сотни, поэтому их записали в вымирающие виды.