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Ракурс
Степанов. Фото: Украинская правда

Степанов рассказал, какой вакциной готов публично привиться

13 фев 2021, 12:24
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Вакцинация в Украине от коронавируса начнется уже 15 февраля. Министр здравоохранения Максим Степанов отреагировал на информацию о необходимости первых лиц государства, а также главы Министерства здравоохранения привиться вакциной от коронавируса публично, чтобы успокоить граждан.

Он заявил, что готов вакцинироваться любой вакциной, которая будет зарегистрирована в Украине. Об этом он сообщил в эфире программы «Свобода с Савиком Шустером».

На вопрос, какой бы вакциной он привился, Степанов ответил:

Я готов вакцинироваться любой вакциной. Подчеркиваю: любой, которая будет зарегистрирована в Украине. Их отличает разный способ изготовления, но у них совершенно одинаковый механизм действия, — пояснил глава Минздрава.


Он добавил, что все вакцины, зарегистрированные в Украине, будут безопасными и эффективными.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется уже 15 февраля. По словам заместителя главы Офиса Зеленского Кирилла Тимошенко, логистика доставки вакцины в регионы Украины полностью готова. Он заявил, что уже просчитаны все этапы доставки, начиная с прибытия самолета с препаратом и его доставкой в регионы и заканчивая двухэтапной вакцинацией первой группы населения.

Источник: Ракурс


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