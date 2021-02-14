День святого Валентина. Фото: depositphotos.com

https://racurs.ua/ua/n150410-den-svyatogo-valentyna-google-vypustyv-romantychnyy-dudl-foto.html

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День святого Валентина або день всіх закоханих відзначають 14 лютого — на честь свята Google (Гугл) створив новий doodle (дудл).

У 2021 році компанія запропонувала користувачам анімацію з сердечками та блискітками, які прикрашають напис Google.

Крім того, на сторінці з результатами пошуку букви «о» в слові «Google» також замінили на сердечка.

У цей день закохані дарують одне одному подарунки та зізнаються в коханні, однак традиційні подарунки в різних країнах світу відрізняються.



В Японії на День Валентина дівчата дарують хлопцям домашній шоколад і шоколадні цукерки. Ця традиція так прижилася, що багато жінок дарують чоловікам шоколад з ввічливості, а не для вираження почуттів.

У Франції заведено дарувати прикраси та писати любовні вірші. В США у цей день закохані дарують одне одному коробку цукерок у формі серця, де повинні бути білі та червоні цукерки.

В Данії валентинки роблять у формі паперової сніжинки, а всередину вкладають квіти.

В Естонії у цей день вшановують не тільки романтичну любов, а й сімейну — валентинки та подарунки дарують членам сім’ї, друзям і колегам.

На Філіппінах свято відзначають цілий тиждень — гуляють весілля, влаштовують фотосесії та застілля.



Нагадаємо, 14 лютого, окрім Дня святого Валентина, святкують міжнародний день дарування книг.